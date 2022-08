Taxifahren zum halben Preis

Plus Im Landkreis Eichstätt gibt es ab sofort das Fifty-Fifty-Taxi. Junge Menschen sollen mit der App von einer Party sicher nach Hause fahren können.

Schon geklärt, wer diesmal am Wochenende von der Party nach Hause fährt? Fahrer oder Fahrerin einer Gruppe angetrunkener Gleichaltriger zu sein, ist eine undankbare Aufgabe. Oft fällt es dem- oder derjenigen schwer, nüchtern und wach zu bleiben. Damit der Feierspaß nicht auf dem Heimweg durch einen Unfall endet, rollt im Landkreis Eichstätt ab sofort das sogenannte Fifty-Fifty-Taxi. Jede Taxifahrt kostet mit der Fifty-Fifty-Taxi-App nur den halben Preis. Der Landkreis Eichstätt ist der erste in der Region, der dieses Angebot einführt.