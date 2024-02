Telefonseelsorge: Ehrenamtliche gesucht

Viele Menschen suchen Rat am Telefon oder über einen Chat. Die ökumenische Telefonseelsorge Ingolstadt benötigt neue Mitarbeitende und bietet einen Kurs an.

Im vergangenen Jahr wurden in Ingolstadt mehr als 11.000 Seelsorge-Gespräche und 440 Chats geführt. Um 365 Tage im Jahr rund um die Uhr für Anrufende mit ihren Nöten und Sorgen da zu sein, sucht die ökumenische Telefonseelsorge Ingolstadt nun neue ehrenamtliche Mitarbeitende für den Dienst am Telefon und in der Chatberatung. Dazu bieten die Diözese Eichstätt und die Diakonie Ingolstadt demnächst einen Ausbildungskurs an.

„Die Arbeit in der Telefonseelsorge wird als sehr sinnstiftend und erfüllend von den Mitarbeitenden erlebt“, berichtet Hans Iberl, der Leiter der Telefonseelsorge Ingolstadt. „Für viele unserer momentan 74 Ehrenamtlichen bringt die Arbeit einen persönlichen Gewinn und sie kommen gern zum Dienst. Auch die Gemeinschaft wird als sehr bereichernd empfunden.“ Im April startet ein neuer einjähriger kostenloser Ausbildungskurs. Er umfasst zwei Wochenenden in einem Bildungshaus und monatlich zwei Abende sowie einen Samstag. Nach etwa einem Jahr beginnen die Ausgebildeten den ehrenamtlichen und selbständigen Dienst am Telefon, begleitet von Supervision und regelmäßigen Fortbildungsangeboten.

Bestimmte Eigenschaften sind für die Telefonseelsorge wichtig

Interessierte sollten Zeit und Kraft mitbringen, auf andere Menschen zuzugehen. Außerdem sollten sie miteinander in einer Gruppe arbeiten können, heißt es in einer Mitteilung der Diözese Eichstätt. Es wird erwartet, dass sich die Mitarbeitenden mit sich selbst auseinandersetzen können und psychisch belastbar sind. Weitere wichtige Voraussetzungen für die Arbeit in der Telefonseelsorge sind Verschwiegenheit, die Bereitschaft für mindestens drei Jahre Mitarbeit nach der Ausbildung sowie die Übernahme von Nachtdiensten. Wer mitmachen möchte, sollte etwa zwölf bis 15 Stunden im Monat einplanen.

Wer gerne bei der Telefonseelsorge Ingolstadt ehrenamtlich mitarbeiten und in den Ausbildungskurs einsteigen möchte, kann unter der Telefonnummer 0841/910001 anrufen oder eine E-Mail an ts.ingolstadt@bistum-eichstaett.de senden. Im persönlichen Kontakt werden anstehende Fragen und das Bewerbungsverfahren besprochen.

Die Telefonseelsorge Ingolstadt, eine Einrichtung der Diözese Eichstätt und der Diakonie Ingolstadt, besteht seit 1993. Sie ist für Menschen jeden Alters, jeder Konfession und Nationalität da, die jemanden zum Sprechen brauchen. Die Gespräche finden in Anonymität und Vertraulichkeit statt und unterliegen der Schweigepflicht. Für Anrufende ist unter der bundesweiten Telefonnummer 0800/1110111 oder 0800/1110222 rund um die Uhr jemand erreichbar. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.telefonseelsorge-ingolstadt.de. (AZ)