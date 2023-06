Tötungsdelikt in Eichstätt: Polizei taucht in der Altmühl nach der Tatwaffe

In Eichstätt ist ein 35-Jähriger durch eine Stichwaffe ums Leben gekommen. Diese Waffe, die ein 24-Jähriger geführt haben soll, hat die Polizei bisher nicht gefunden.

Bei einem Streit am Montagnachmittag im Westen von Eichstätt soll ein 24-Jähriger einen 35-Jähriger mit einer Stichwaffe tödlich verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des Totschlags. Am Mittwoch haben Polizeitaucher in einem Teil der Altmühl nach der Tatwaffe gesucht – jedoch bislang ohne Erfolg, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord am Nachmittag auf Nachfrage mitteilte.

Ob es sich bei der Stichwaffe um ein Messer handelt, will die Polizei nach wie vor nicht preisgeben, da dieses Wissen noch für die Ermittlungen relevant sein könnte, erklärte der Sprecher. Die Polizisten selbst wüssten aber ungefähr, wie die Stichwaffe aussehe, nach der sie in der Altmühl tauchten.

Getöteter 35-Jähriger in Eichstätt: Es begann mit einem Streit

Wie ist der 35-Jährige am Montag gestorben? Ersten Ermittlungsergebnissen der Polizei zufolge waren die zwei Männer aus dem Landkreis Eichstätt gegen 16 Uhr in eine verbale Auseinandersetzung geraten. Dann soll der 24-Jährige die Stichwaffe verwendet haben. Gegen 16.15 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei. Die Zeugen hätten den Verletzten versucht zu reanimieren, bevor der Rettungsdienst eintraf, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Sanitäter brachten den 35-Jährigen ins Krankenhaus, wo der Mann später starb.

Rund eineinhalb Stunden fahndete die Polizei am Montag unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem flüchtigen Tatverdächtigen – bis der 24-Jährige selbst mit der Polizei Kontakt aufnahm und seinen Standort mitteilte. Der Mann hatte sich immer noch in Tatortnähe befunden, also im Westen der Stadt Eichstätt, wo er von der Polizei widerstandslos festgenommen wurde. Die Tatwaffe hatte er zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr bei sich, sagte der Polizeisprecher. Deshalb nun die Suchaktion.

Die Hintergründe der Tat sich laut Staatsanwaltschaft Ingolstadt noch unklar

Der Leichnam des Getöteten wurde am Dienstag gerichtsmedizinisch untersucht. Außerdem wurde ein Haftbefehl erlassen, sodass der Tatverdächtige ins Gefängnis überstellt wurde. Die Ergebnisse der Obduktion liegen aber noch nicht vor, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag mitteilte.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Ingolstadt dauern weiter an. Die Hintergründe der Tat, insbesondere worum es bei dem Streit ging, sind nach wie vor unklar, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.