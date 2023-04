Unbekannte feiern eine Party vor dem Bauwagen einer Kinder-Spielgruppe

Unbekannte haben kurz vor Ostern in Eichstätt eine Party gefeiert - ausgerechnet vor dem Bauwagen einer Spielgruppe. Hinterlassen haben sie nur jede Menge Müll.

In der Zeit zwischen 5. und 6. April haben Unbekannte in Eichstätt einen Bauzaun beschädigt und sind so auf das Gelände der Waldspielgruppe des Kinderschutzbunds Eichstätt gelangt. Im überdachten Vorbereich des dortigen Bauwagens haben sie offenbar eine Party gefeiert.

Die Unbekannten haben in Eichstätt eine Party gefeiert und jede Menge Unrat zurückgelassen

Die Unbekannten haben nämlich laut Polizei einen Grill, Grillgut und jede Menge Unrat hinterlassen. Der Bauwagen befindet sich oberhalb der Gundekarstraße auf dem Gelände des öffentlichen Spielplatzes. Hinweise nimmt die Polizei Eichstätt unter der Nummer 08421/9770-0 entgegen. (AZ)