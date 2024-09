Unbekannte verprügeln 15-Jährigen am Busbahnhof in Eichstätt

Ein 15-Jähriger aus Wettstetten ist am Freitagvormittag von zwei unbekannten Männern geschlagen und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam ein bislang unbekannter Mann gegen acht Uhr am Busbahnhof in Eichstätt auf den Jugendlichen zu und schlug ihm unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht. Danach kam ein zweiter Mann hinzu und rief den Jugendlichen zu einer Prügelei auf. Nachdem der 15-Jährige abgelehnt hatte, schlug der Mann ihm mit der rechten Faust ins Gesicht. Dabei erlitt der Jugendliche leichte Verletzungen im Gesicht.

Körperverletzung am Busbahnhof: Polizei Eichstätt sucht nach Tätern

Der erste Täter wird als 1,90 Meter großer Mann beschrieben, mit kurz rasierten Haaren, einem rasierten Cut an der rechten Augenbraue und einem Tattoo in Form einer Krone am Hals. Dazu habe er einen cremefarbenen Pulli und eine schwarze Schlabberhose getragen. Beim zweiten Täter handelt es sich um einen 1,60 Meter großen Mann, mit schwarzen, nach links gegelten Haaren und gebräunter Haut, der zudem eine silberne Uhr am rechten Arm trug.

Laut Polizei haben sich zum Tatzeitpunkt mehrere Personen am Busbahnhof aufgehalten. Zeugen, welche die Tat beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)