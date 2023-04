Unbekannte zünden Kissen in der Bruder-Klaus-Kapelle an

Unbekannte haben in der Bruder-Klaus-Kapelle in Eichstätt eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Nicht zum ersten Mal.

Vermutlich mehrere Personen haben zwischen 2. und 9. April Gegenstände in der Bruder-Klaus-Kapelle am Seidlkreuz beschädigt. Das teilt die Polizei Eichstätt mit. Die Unbekannten zündeten Sitzkissen in der Kapelle an und beschädigten dadurch mehrere Gegenstände in der Kapelle.

In der Bruder-Klaus-Kapelle in Eichstätt ist ein Schaden in Höhe von 200 Euro entstanden

Durch den Vandalismus ist laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro entstanden. Bereits im Februar hatte die Polizei von Vandalen in der Bruder-Klaus-Kapelle berichtet. Die Polizei Eichstätt bittet um Hinweise unter der Nummer 08421/97700. (AZ)