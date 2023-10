Unbekannter attackiert 38-Jährigen und raubt ihn aus

In Eichstätt hat ein bislang unbekannter Täter einen 38-jährigen Mann geschlagen, getreten und ihm dann auch noch Geld gestohlen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Über den Polizeinotruf wurde am Dienstag kurz vor 12 Uhr mitgeteilt, dass sich zwei Männer auf der Weißenburger Straße in Eichstätt schlagen würden. Als die Polizeistreifen eintrafen, konnten sie einen 38-jährigen Mann aus Walting antreffen, der leichte Verletzungen aufwies. Trotz der Alkoholisierung des Mannes und Sprachschwierigkeiten konnten die Beamten in Erfahrung bringen, dass der 38-Jährige offensichtlich von einem unbekannten Täter geschlagen und getreten worden war. Anschließend habe der Täter laut Zeugenaussage einen größeren Geldbetrag aus dem Geldbeutel des Opfers entwendet und sei zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ungefähr 40 Jahre alt, kräftige Statur, Vollbart, osteuropäisches Aussehen, beige Hose und beige Jacke. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bis dato nicht zum Erfolg, berichtet die Polizei. Es konnten jedoch zahlreiche Spuren gesichert werden. Das Opfer wurde von einer Rettungswagenbesatzung versorgt, eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Die Polizeiinspektion Eichstätt bittet unter Telefon 08421/9770-0 um Hinweise, die Aufschluss über die Identität des Täters oder das Tatgeschehen geben. (AZ)