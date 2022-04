Unbekannter hetzt in Eichstätt seinen Hund auf spielende Kinder

Ein Mann hat sich in Eichstätt offenbar von Kindern auf einem Spielplatz gestört gefühlt. Dann ließ er seinen Hund von der Leine und schrie: "Angriff!"

Am Gründonnerstag gegen 10.20 Uhr fühlte sich offenbar ein Hundehalter an einem innenstadtnahen Spielplatz an der Altmühl in Eichstätt von spielenden Kindern gestört. Der Unbekannte ging laut Polizei zusammen mit seinem Hund, bei dem es sich möglicherweise um einen Pitbull-Mischling handelte, auf den Spielplatz und schrie, dass die Kinder endlich ruhig sein sollten, „sonst hetzt er seinen Hund auf die Kinder“.

Der Hundehalter ließ seinen Hund von der Leine und der rannte auf den Spielplatz in Eichstätt

Anschließend ließ der Hundehalter seinen Hund von der Leine und befahl lautstark „Angriff!“ Der laut Polizei glücklicherweise zahme Hund rannte über den Spielplatz in Richtung der Kinder, die ziemlich erschrocken sind. Der Unbekannte leinte seinen Hund schlussendlich wieder an und ging weg. Sachdienliche Hinweise zum Hundehalter nimmt die Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0 entgegen. (nr)