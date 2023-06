Eichstätt

Unbekannter "putzt" nachts auf den Dächern von Eichstätt

In Eichstätt wurde ein Unbekannter auf einem Dach beobachtet.

In Eichstätt haben Anwohner die Polizei gerufen, weil sie mitten in der Nacht eine Gestalt auf dem Dach des Nachbarhauses sahen. Was der Mann dort angeblich tat.

Ein Anwohner der Pfahlstraße in Eichstätt verständigte am Dienstag gegen 0.30 Uhr die Polizei, da sich auf dem Dach des dreistöckigen Nachbargebäudes eine männliche Person aufhielt. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung befand sich der Mann auf dem Dachfirst und äußerte gegenüber den Beamten, dass er das Dach putzen will, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten betraten daraufhin das Gebäude und versuchten, über eine der Wohnungen auf das Dach zu gelangen. In dieser Zeit konnte der Mann unerkannt entkommen. Im Anschluss wurde das Dach des Hauses sowie die Dächer der anliegenden Gebäude durch die Feuerwehr Eichstätt über eine Drehleiter mit einer Wärmebildkamera abgesucht. Der Mann konnte jedoch nicht aufgefunden werden. (AZ)

