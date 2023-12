Unfälle wegen schneeglatter Fahrbahn

Auch rund um Eichstätt hat es am Samstag den Tag über immer wieder gekracht. Die Straßen waren rutschig, die Fahrer teilweise zu schnell.

Rund um Eichstätt hat es am Samstag den ganzen Tag über aufgrund der schneeglatten Straßen Unfälle gegeben. Eine Seniorin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Gartenzaun leicht verletzt worden. Sonst blieb es bei Sachschaden.

Vier Unfälle im Raum Eichstätt wegen schneeglatter Fahrbahn

Am Samstagmorgen gegen 8.15 Uhr ist ein 23-jähriger Dollnsteiner in Eichstätt mit seinem Mercedes in einer Rechtskurve auf die Gegenspur gefahren und kollidierte dort mit dem Mitsubishi eins 61-jährigen Wellheimers. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. Es entstand laut Polizei Eichstätt ein Gesamtschaden in Höhe von 8500 Euro.

Etwa zur gleichen Zeit kam ein 18-jähriger Gaimersheimer mit seinem Skoda in Biesenhard in einer Linkskurve auf Grund der schneebedeckten Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Gartenzaun. Der 18-Jährige bliebt unverletzt und es entstand nur ein geringer Sachschaden.

Junger Mann landet bei Böhmfeld im Straßengraben

Gegen die Mittagszeit krachte es in Eitensheim. Eine 60-jährige Ingolstädterin fuhr mit ihrem Dacia die Bundesstraße 13 von Eichstätt kommend in Richtung Ingolstadt. Die Ingolstädterin wollte bei schneebedeckter Fahrbahn nach rechts in Richtung Eitensheim Süd abbiegen. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet die 60-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und blieb im Anschluss im Straßengraben liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen in das Klinikum nach Ingolstadt verbracht. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand ein Sachschaden in Höhe von 15000 Euro.

Nur kurz darauf landete in Böhmfeld ein 20-jähriger Schweinfurter mit seinem VW in den Straßengraben. Der Unfallverursacher blieb unverletzt und es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10