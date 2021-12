Unfall: Fahranfängerin übersieht beim Abbiegen Radfahrerin

Eine 18-jährige Fahranfängerin aus dem Landkreis Eichstätt hat beim Abbiegen mit ihrem Auto eine 27-jährige Radfahrerin übersehen und verletzt.

Gegen 7.35 Uhr am Montag wollte eine 18-jährige Radfahrerin aus dem Landkreis Eichstätt mit ihrem Auto von der Ingolstädter Straße in Eichstätt nach rechts in den Bahnhofplatz abbiegen. Dabei übersah die Fahranfängerin eine 27-jährige Radfahrerin aus Eichstätt, die in gleicher Richtung auf dem Radweg in Richtung Weißenburger Straße unterwegs war.

Unfall in Eichstätt: Radfahrerin leicht verletzt

Bei dem Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin auf die Fahrbahn und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Einen Fahrradhelm trug die 27-Jährige nicht. Sie wurde vom Rettungsdienst in die Klinik Eichstätt gebracht. wie die Polizei mitteilt, blieb die 18-Jährige unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro. (nr)