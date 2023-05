Unglück in der Altmühl: 15-Jähriger ist ertrunken

Ein 15-Jähriger wollte in Eichstätt die Altmühl durchqueren. Am nächsten Tag wurde der Junge tot im Fluss gefunden. Jetzt liegt das Obduktionsergebnis vor.

Alles deutete darauf hin, dass es ein tragisches Unglück war, nun ist es auch offiziell bestätigt: Der 15-Jährige aus Pollenfeld, der am vergangenen Sonntag tot aus der Altmühl geborgen worden ist, ist ertrunken. Das ist das Ergebnis der Obduktion, die am Dienstag stattgefunden hat. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus. In zwei bis drei Wochen werden dann auch die Ergebnisse der chemisch-toxikologischen Untersuchung erwartet, erklärt Katja Press, Sprecherin im Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt. Dann steht auch fest, ob möglicherweise Drogen oder Alkohol eine Rolle gespielt haben könnten.

Todesursache steht fest: 15-Jähriger ist in der Altmühl bei Eichstätt ertrunken

Nach derzeitigen Erkenntnissen hat sich der 15-Jährige am Samstagabend mit Freunden in Eichstätt getroffen. Gegen halb zehn verließ er das Treffen und wollte wohl nach Hause, so glaubt die Polizei. An der Altmühl fragte er einen Angler, wie er den Fluss am besten überqueren könne. Der verwies ihn auf eine Brücke. Doch so weit kam der 15-Jährige offenbar nicht. Der Angler sah in der Dunkelheit noch, wie der Junge noch vor der Brücke in die Altmühl gegangen ist - aber nie am anderen Ufer ankam. Trotz einer sofort eingeleiteten Rettungsaktion blieb die Suche erfolglos und wurde kurz vor Mitternacht abgebrochen. Damals ging man noch davon aus, dass es sich möglicherweise um einen Fehlalarm gehandelt haben könnte.

Der 15-Jährige aus Pollenfeld war am Sonntag als vermisst gemeldet worden

Doch am nächsten Tag stellte sich heraus, dass dem nicht so war. Als Eltern aus Pollenfeld am Sonntagmittag ihren Sohn als vermisst gemeldet hatten, lief die Suche an der Altmühl wieder an. Am Nachmittag dann die schreckliche Gewissheit: Der 15-Jährige wurde auf Höhe des Priesterseminars tot in der Altmühl gefunden. Laut Angaben der Polizei ist das Wasser an dieser Stelle rund drei Meter tief.