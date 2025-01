Verschiedene Ensembles der KU laden zu Konzerten ein

Die Ensembles des Fachbereichs Musik der Katholischen Universität laden zum Ende des Wintersemesters wieder zu mehreren Konzerten ein. Am Dienstag, 21. Januar, findet ein Late-Night-Konzert statt, bei dem es im wahrsten Sinne des Wortes tierisch zu geht. Komponistinnen und Komponisten aller Epochen hat es gereizt, die Tierwelt musikalisch darzustellen. Zu später Stunde werden bei diesem Konzert von der Fauna inspirierte Klänge verschiedenster Stile zu Gehör gebracht. Gestaltet wird der Abend vom Kammerchor der Universität unter der Leitung von Nico Schneidereit und Uwe Sochaczewsky. Das Konzert findet im Gebäude Marktplatz 7 statt und beginnt um 22 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Am Donnerstag, 23. Januar, präsentieren kleine Ensembles der UniMusik wieder alle Arten von Musik bei der Klangreise: Romantische Kammermusik und Liedliteratur, Klassiker aus Jazz und Pop sowie Eigenkompositionen erklingen als Wandelkonzert. Aufführungsorte sind der Holzersaal der Sommerresidenz und der Musiksaal im Kollegiengebäude E. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Das Kinderkonzert am Sonntag, 26. Januar, steht unter dem Titel „Reise nach Astralis“. Auf dem Weg zu einem Konzert landet ein Orchester ganz woanders als geplant. Carina Bäuml und Sarah Welz versuchen den Rückweg zu organisieren, dabei erklingt Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, Jean Sibelius und John Williams. Es spielt das Sinfonieorchester der KU, die musikalische Leitung hat Uwe Sochaczewsky. Das Konzert findet in der Aula der KU statt und beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt ist auch bei diesem Konzert frei.

Konzertmagie an der KU: Von Tierklängen bis Astralreisen

Vier Ensembles der KU und des Gabrieli-Gymnasiums geben schließlich am Mittwoch, 29. Januar zusammen ein sinfonisches Konzert: Überirdisches und Außerirdisches, Sagenhaftes und Zauberhaftes stehen dabei im Mittelpunkt. Auf der Bühne stehen das Große Orchester des Gabrieli-Gymnasiums, die Symphonischen Bläser des Gabrieli-Gymnasiums, das Ensemble Neue Musik der KU sowie das Sinfonieorchester der Universität. Die musikalische Leitung haben Dominik Harrer, Iris Lichtinger und Uwe Sochaczewsky. Das Konzert findet in der Aula des Gabrieli Gymnasiums statt und beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

Die Konzertreihe endet schließlich mit dem Semesterschlusskonzert am Mittwoch, 5. Februar. Unterschiedliche Solo- und Ensemblebeiträge der Musikstudierenden bieten einen breitgefächerten musikalischen Querschnitt durch die im Semester erarbeiteten Programme. Neben instrumentalen und vokalen Solo-Beiträgen treten kleine und große Ensembles wie ein Saxophon-, ein Querflöten- oder ein Percussionensemble auf. Ebenso sind Jazz- und Pop-Bands sowie Chöre der Universität zu hören. Stilistisch reicht das Repertoire von klassischer Musik über Jazz, Pop und Rock bis hin zu Folklore, Crossover und Weltmusik. Die Leitung hat Prof. Dr. Daniel Mark Eberhard. (AZ)