Wanderwochen in Eichstätt: Natur und Kultur vor der Haustüre

Am kommenden Wochenende beginnen im Altmühltal wieder die Wanderwochen. Vom 21. September bis 13. Oktober können Naturfreunde zusammen mit ausgebildeten Naturpark- und Stadtführern die wunderbare Natur und Kultur rund um Eichstätt erkunden. Zur Wahl haben die Wanderer pro Wochenende mehrere Touren zwischen 7 und 14,5 Kilometern Länge. Die Natur spielt grundsätzlich bei vielen Wanderwochen-Routen die Hauptrolle, es sind aber auch thematische Touren im Angebot. Eichstätts unbekanntere Seiten erschließen sich bei der Tour „Mythen und Geschichten in und um Eichstätt“.

Das sind die Termine:

Samstag, 21. September - Über 200 Jahre Kneipp. Gemeinsam natürlich leben: Auf der Wanderung werden in Theorie und mithilfe praktischer Anwendungen die fünf Elemente nach Kneipp vorgestellt: Wasser, Bewegung, Kräuter, Ernährung, Lebensordnung. Treffpunkt um 10 Uhr bei der Tourist-Information Eichstätt. Länge rund acht Kilometer, Dauer ca. vier Stunden.

Sonntag, 22. September - Mein Platz an der Bruck: Wanderung über den Neuen Weg zum Blumenberg, Silberdistelweg zum Dammerfelsen und Einkehr beim Schäferwagen an der Bruck, Nähe Breitenfurt. Ende und Rückfahrt Haltestelle „Schäferwagen an der Bruck“. Treffpunkt an der Tourist-Information um 10 Uhr. Länge 10,5 km, Dauer 3,5 Stunden (ohne Pausen).

Samstag, 28. September - Durchs Hessental zum Inchinger Schloss und zum Castell Vetoniana: Vom Parkplatz Hessental geht’s hinauf zum Altmühltal-Panoramaweg, Rast am Schlösschen Inching und über die Steinerne Brücke zum Römerkastell. Zurück über Pietenfeld an der Leiten zum Wanderparkplatz. Treffpunkt um 10.30 Uhr am Parkplatz Hessental (Figurenfeld) zwischen Eichstätt und Landershofen. Länge 14,5 km, Dauer 4,5 Stunden (ohne Pausen).

Sonntag, 29. September - Der Eichstätter Panoramaweg: Den weitesten Blick auf die Bischofsstadt ermöglicht der bestens ausgeschilderte „Eichstätter Panoramaweg“. Bei dieser Wanderung wissen die Wanderführer von der Jurazeit mit ihren Zeugnissen und von der Geschichte der Altmühl als Fluss im Bett der Urdonau zu erzählen. Die Stadtentwicklung wird aus einer ungewohnten Perspektive mit Blick auf die Eichstätter Dachlandschaft mit den charakteristischen Legschieferdächern erläutert. Abschnittsweise anspruchsvoll. Treffpunkt um 13 Uhr bei der Tourist-Information Eichstätt am Domplatz. Dauer ca. vier Stunden, Länge zwölf Kilometer.

Samstag, 5. Oktober - Mythen und Geschichten in und um Eichstätt: Bei der Tour können die Teilnehmer den Geschichten der „sagenumwobenen“ Orte lauschen und über die Legenden staunen, die man über die Stadtheiligen und Bürger der Stadt erzählt. Treffpunkt um 13 Uhr bei der Tourist-Information am Domplatz. Länge ca. 10 km. Dauer ca. 3,5 Stunden (ohne Pausen).

Sonntag, 6. Oktober - Tour zum Geländer über Wintershof: Auf dem Ortsweg Nr. 2 am Nüsslerweg nach Wintershof, Langensallach, Sperbersloher Allee und auf den Walderlebnispfad zu den Wildsäuen. Einkehr im Waldgasthof Geländer.

Treffpunkt an der Tourist-Information um 10 Uhr, Länge 10,5 km, Dauer 3,5 Stunden (ohne Pausen).

Samstag, 12. Oktober - Tour zum Geländer über Blumenberg und Obereichstätter Stadtweg: Auf dem Ortsweg Nr. 2 geht’s an der „Langen Bank“ nach Schernfeld zum Walderlebniszentrum und am Chaisenweg zum Geländer. Einkehr im Waldgasthof Geländer. Treffpunkt an der Tourist-Information um 10 Uhr, Länge 13,5 km, Dauer 4,5 Stunden (ohne Pausen).