Weitere Demo für Demokratie in Eichstätt

In Eichstätt ist auf dem Marktplatz eine Kundgebung geplant. Wann sie stattfinden wird und welche Redner dort sprechen werden.

Die offene Gruppe „Wir sind Eichstätt“ ruft am Montag, 5. Februar, zu einer Kundgebung mit dem Titel „GemEInsam für Vielfalt, Demokratie und Menschenrechte“ auf. Beginn der angemeldeten Veranstaltung ist um 17 Uhr auf dem Marktplatz in Eichstätt. Die Gruppe greift damit die Initiative des Offenen Antifaschistischen Treffs (OAT) auf, der am Donnerstag, 25. Januar, bei einer Demonstration zusammen mit Fridays for Future bereits rund 900 Menschen mobilisiert hatte, die mit ihrer Teilnahme ein Zeichen gegen Rechtsextremismus, Faschismus und speziell gegen die kürzlich bekanntgewordenen Pläne der AfD zur Deportation von Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland setzen wollten. Das Bündnis „Wir sind Eichstätt“ stellt nun die Abwehr der Bürger gegen Rechtsextremismus und Faschismus auf eine breitere Basis. Viele Eichstätter Vereine, Gruppen und Institutionen haben sich schon angeschlossen, weitere Unterstützer und Bündnispartner sind willkommen. Oberbürgermeister Josef Grienberger wird für die Stadt Eichstätt und den Stadtrat sprechen. Die Rednerliste soll ein breites Spektrum der Zivilgesellschaft abdecken, unter anderem haben bereits David Capriati von den Wirtschaftsjunioren, Ulrike Schurr-Schöpfel vom AK Shalom und Florian Siegmund von Queer in Eichstätt e. V. zugesagt. Einen Zug durch die Stadt wird es diesmal nicht geben. (AZ)