Wer hat Lust? Gesucht wird die Altmühltaler-Lamm-Königin

Der Naturpark Altmühltal sucht eine neue Lammkönigin. Bewerberinnen sollten mindestens 18 Jahre alt sein - und noch ein paar andere Bedingungen erfüllen.

In den vergangenen zwei Jahren hat Katja Geiger als Altmühltaler-Lamm-Königin viel erlebt: Sie stand als Repräsentantin des regionalen Produkts „Altmühltaler Lamm“ auf zahlreichen Veranstaltungen mit im Mittelpunkt, besuchte Messen in ganz Deutschland und knüpfte viele Kontakte.

Jetzt gibt die Böhmfelderin die Krone weiter. Noch bis zum 1. März 2024 haben junge Frauen ab 18 Jahren Gelegenheit, sich für ihre Nachfolge zu bewerben, heißt es in einer Mitteilung des Naturparks Altmühltal.. Die zukünftige Altmühltaler-Lamm-Königin sollte aufgeschlossen sein für neue Erfahrungen und Spaß an öffentlichen Auftritten haben – schließlich sind bei den Veranstaltungen rund ums „Altmühltaler Lamm“ die Blicke mehrerer tausend Besucher auf sie gerichtet.

Für die Altmühltaler-Lamm-Königin ist Wissen aus der Schäferei von Vorteil

Begeisterung für die „Altmühltaler Lamm“-Produkte ist ebenfalls eine Voraussetzung für das Amt. Außerdem sind ein bisschen Vorwissen aus der Landwirtschaft oder der Schäferei von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig. Wichtig ist aber ein Interesse an den Natur- und Kulturlandschaften des Naturpark Altmühltal, denn die Altmühltaler-Lamm-Königin repräsentiert nicht nur eine Regionalmarke. „Sie ist darüber hinaus eine Botschafterin für die traditionelle Schäferkultur im Naturpark Altmühltal, die auch ein wichtiger Ansatzpunkt unseres Tourismuskonzepts ist“, erklärt Christoph Würflein, der Geschäftsführer des Tourismusverbands Naturpark Altmühltal. Durch die weidenden Schafherden ist die typische Landschaft der Region nämlich überhaupt erst entstanden. Und noch heute sorgen die Tiere dafür, dass die wertvollen Wacholderheiden nicht verbuschen.

Mit einer eigenen Königin für das „Altmühltaler Lamm“ möchten der Landschaftspflegeverband Kelheim und der Verein der Hüteschäfer im Naturpark Altmühltal mehr Aufmerksamkeit für den Schäferberuf, die Rolle der Schafe als Landschaftspfleger und auch für die regionalen Produkte des „Altmühltaler Lamms“ gewinnen. Dass dieses Konzept aufgeht, haben bislang drei Altmühltaler-Lamm-Königinnen bewiesen. In deren Fußstapfen tritt nun bald eine neue Regentin. Die Regentschaft dauert zwei Jahre. Ihren ersten offiziellen Auftritt hat sie am 19. und 20. Mai 2024 beim Altmühltaler-Lamm-Auftrieb in Mörnsheim: Zusammen mit dem bayerischen Europaminister Eric Beißwenger wird sie die Schafherden bei ihrem Auszug auf die Sommerweide begleiten.

Da Altmühltaler-Lamm-Königin in der gesamten Region und darüber hinaus unterwegs ist, sollten Bewerberinnen über einen Führerschein und ein Auto verfügen. Die Fahrtkosten werden erstattet.

Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto, einem kurzen Lebenslauf und einer Erläuterung, wieso sie für das Amt Interesse zeigt, können Interessierte direkt an den Naturpark Altmühltal (info@naturpark-altmuehltal.de) schicken.

Weitere Informationen gibt es unter der Nummer 08421/987614 oder unter www.naturpark-altmuehltal.de. (AZ)