Zehnjähriges Kind läuft auf die Straße und wird von Auto erfasst

In Eichstätt ist ein zehnjähriges Kind plötzlich auf die Straße gelaufen, eine Autofahrerin konnte nicht mehr bremsen. Das Kind kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Einen Unfall mit einem schwer verletzten Kind hat es am Freitagvormittag in Eichstätt gegeben. Wie die Polizei mitteilt, lief das zehnjährige Kind vom Gehweg an der Ingolstädter Straße aus völlig unvermittelt auf die Straße. Dabei erfasste eine 37-jährige Autofahrerin, die stadtauswärts unterwegs war, das Kind, das beim Zusammenstoß auf die Straße geschleudert wurde.

Das schwer verletzte Kind kam mit dem Hubschrauber nach Regensburg

Es wurde an der Unfallstelle von fachlichen Ersthelfern versorgt und kam schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Regensburg. Der Schaden am Auto beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Da in der Ingolstädter Straße zur Unfallzeit viele Autos unterwegs waren, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (AZ)