Zwei Männer werden in Eichstätt zu Priestern geweiht

Am 29. April findet in Eichstätt die Priesterweihe statt – allerdings nicht im Dom. Die beiden neuen Priester sind Jean-Claude Wildanger und Patrick Zachmeier.

Zwei Diakone wird Bischof Gregor Maria Hanke am Samstag, 29. April, in Eichstätt zu Priestern weihen. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr in der Eichstätter Schutzengelkirche. Anschließend besteht die Möglichkeit zur Begegnung mit den Neupriestern im Atrium des Priesterseminars. Das teilt das Bistum Eichstätt mit. Die beiden Neupriester sind in diesem Jahr Jean-Claude Wildanger aus Stuttgart und Patrick Zachmeier aus Deining.

Jean-Claude Wildanger wird seine erste Messe nach der Weihe, die Primiz, am Sonntag, 30. April, in seiner Praxispfarrei Hl. Edith Stein in Nürnberg-Langwasser feiern. Der Gottesdienst in der Kirche Heiligste Dreifaltigkeit beginnt um 10 Uhr. Primizprediger ist der aus Tansania stammende Pater Gasto Lyimo. Der Ordensangehörige der Missionsgesellschaft vom Heiligen Geist ("Spiritaner") ist Pfarrer in Weissach, Renningen und Rutesheim in der Nähe von Stuttgart.

Patrick Zachmeier feiert seine Primiz in Ingolstadt

Patrick Zachmeier feiert seine Primiz erst am darauffolgenden Sonntag, 7. Mai, in der Pfarrkirche Herz Jesu in Ingolstadt. Beginn ist um 10 Uhr. Sein Primizprediger ist Professor Marco Benini aus Trier. Der aus Ingolstadt stammende Priester des Bistums Eichstätt ist Inhaber des Lehrstuhls für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät Trier und Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Instituts in Trier. Zachmeier feiert am 14. Mai um 10.30 Uhr eine Nachprimiz in seiner Heimatpfarrei St. Willibald in Deining.

Die Fernsehredaktion des Bistums Eichstätt überträgt die Priesterweihe live auf der Internetseite www.bistum-eichstaett.de/live sowie auf den Kanälen des Bistums Eichstätt bei Youtube und Facebook. Ein Team aus ehrenamtlichen Mitarbeitern überträgt die Primiz von Patrick Zachmeier aus Ingolstadt ebenfalls live. Die Fernsehredaktion des Bistums übernimmt die Übertragung aus Ingolstadt auf ihren Kanälen.

Die Priesterweihe findet in Eichstätt in der Schutzengelkirche statt

Die Priesterweihe findet im Bistum Eichstätt immer am Samstag vor dem vierten Sonntag der Osterzeit, dem Weltgebetstag für geistliche Berufe, statt. Vor dem Empfang der Weihe absolvieren die zukünftigen Priester nach ihrem Theologiestudium einen knapp zweijährigen Pastoralkurs. Der Kurs umfasst ein Praktikum in der Pfarrei und Fortbildungseinheiten im Eichstätter Priesterseminar. Während des Pastoralkurses empfangen sie die Diakonenweihe. In den ersten Wochen ihres priesterlichen Dienstes werden die neugeweihten Priester in ihren Praktikumspfarreien als Kapläne wirken.

Die Priesterweihe findet in diesem Jahr erneut ausnahmsweise in der Schutzengelkirche statt, da der Eichstätter Dom wegen Restaurierungsarbeiten immer noch geschlossen ist.

Videos, die die Priesteramtskandidaten vorstellen, sowie ein Bildarchiv mit Porträtfotos, sind unter www.bistum-eichstaett.de/priesterweihe zu finden. (AZ)