Zwei neue Priester in Eichstätt geweiht

Rund 500 Menschen feierten mit zwei neuen Priestern in der Schutzengelkirche in Eichstätt deren Weihe. Wer sie sind und was der Bischof in seiner Predigt sagte.

Das Bistum Eichstätt hat zwei neue Priester. Bischof Gregor Maria Hanke hat Armin Drechsler (26) aus Heideck und Thomas Büttel (26) aus Bischberg bei Bamberg in der Schutzengelkirche zu Priestern geweiht. Knapp 500 Menschen feierten mit den beiden Neupriestern ihre Weihe in Eichstätt.

Bischof Gregor Maria Hanke übergibt Armin Drechsler symbolisch Brot und Wein. Foto: Andreas Schneidt/pde

In seiner Predigt sprach Bischof Hanke über das Priestertum aller Christinnen und Christen. Der Ursprung sei das Priestertum Christi. „Er verleiht in zweifacher Weise Teilhabe, im Priestertum aller Getauften und im Priestertum des sakramentalen Dienstes“, sagt Hanke. Durch die Taufe auf Tod und Auferstehung des Herrn seien alle Christinnen und Christen Glieder des Leibes Christi und somit zum Dienst in dieser Welt berufen, führt Hanke aus. Allein das Lebenszeugnis eines jeder und jeden sei bereits Gottesdienst in dieser Welt.

Der Bischof legte den Priestern in Eichstätt zur Weihe die Hände auf

Angesichts des Priestertums aller fragte Bischof Hanke in seiner Predigt nach der Relevanz von Priesterweihen für die Kirche. „Als Kirche sind wir nicht nur Jesus People, sondern stehen in Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott. In seinem amtlichen Handeln steht der Priester in der Anwaltschaft des Vaters, und setzt Christi Stellung fort.“ In seinem sakramentalen Wirken habe der Priester den Auftrag nicht nur den Heilsplan Gottes fortzusetzen, sondern auch Christus als seinen Gesandten zu repräsentieren. In vielen Amtsgebeten in Gottesdiensten zeige sich in den Formulierungen, dass alles auf Gott ausgerichtet ist. Hanke erinnerte die beiden Kandidaten an ihre Berufung der Anwaltschaft und warnte sie vor Selbstermächtigung aber auch Selbstaufgabe.

Bischof Gregor Maria Hanke übergibt Thomas Büttel symbolisch Brot und Wein. Foto: Andreas Schneidt/pde

Im Anschluss an seine Predigt legte der Bischof den Männern die Hände auf und weihte sie zu Priestern. Danach wurden ihre Hände mit Öl gesalbt. Bischof Hanke überreichte ihnen schließlich symbolisch Brot und Wein.

Die neuen Priester freuen sich auf ihre Aufgaben im Bistum Eichstätt

Für den Neupriester Armin Drechsler war die Allerheiligenlitanei ein Höhepunkt. Darin bittet die Gemeinde die Heiligen um Unterstützung. Die Priesteramtskandidaten liegen währenddessen längs ausgestreckt mit dem Gesicht zum Boden – das verdeutlicht, dass sie sich ganz in die Hände Gottes begeben. „Es geht einem schon sehr nahe, wenn man dort auf dem Teppich liegt, die Allerheiligenlitanei hört und weiß, dass alle für einen beten. Jetzt ist es eine übergroße Freude, dass die Weihe vollzogen ist und es nun losgehen kann“, berichtet Drechsler nach der Weihe. Auch Thomas Büttel blickt gespannt auf seine neuen Aufgaben. „Ich freue mich darauf, mit den Menschen aus meiner Heimatpfarrei und meiner Praktikumspfarrei nun zu beten, die Messe zu feiern und ihnen den Segen zu spenden.“ Nach der Weihe spendeten beide vielen Besuchenden und Angehörigen den Primizsegen und feierten im Anschluss mit ihren Gästen im benachbarten Priesterseminar.

Lesen Sie dazu auch

Die beiden Kandidaten liegen bei der Allerheiligenlitanei vor dem Altar. Foto: Andreas Schneidt/pde

Ihre erste Messe nach der Priesterweihe, die Primiz, werden die Männer in ihren Heimatorten feiern, eine Nachprimiz ist an ihrem jeweiligen derzeitigen Praktikumsort geplant. Armin Drechsler feierte seine Primiz gleich am Tag nach der Priesterweihe auf dem Marktplatz in Heideck. Die Nachprimiz in seiner Praktikumspfarrei ist zwei Wochen später, am Sonntag, 5. Mai, in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Pleinfeld geplant. Die Primiz von Thomas Büttel ist für Sonntag, 28. April, vorgesehen. Sie beginnt um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Markus in Bischberg. Büttel feiert seine Nachprimiz am Sonntag, 5. Mai, um 9.30 Uhr in der Europahalle Berching. (AZ)