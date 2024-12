Drei Verletzte: Neuburger Autofahrer verursacht Unfall auf der B13

Drei Leichtverletzte und rund 35.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagnachmittag auf der B13 ereignete. Das teilte die Polizei mit.

Gegen 14.15 Uhr wollte ein 63-Jähriger aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit seinem Auto von einem Waldweg nach links auf die B13 in Richtung Eichstätt einfahren. Dabei übersah er einen 75-jährigen Ingolstädter auf der Überholspur in Richtung Ingolstadt. Auf der B13 kam es dann zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den starken Aufprall wurden beide Fahrer und der 66-jährige Beifahrer des einfahrenden Autos leicht verletzt. Die drei Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme musste die B13 teilweise gesperrt werden. Über einen Zeitraum von zwei Stunden wurde der Verkehr beider Fahrtrichtungen über eine Spur im Wechsel an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dabei unterstützte die freiwillige Feuerwehr Pietenfeld bei der Verkehrsregelung und der Reinigung der Unfallstelle. (AZ)