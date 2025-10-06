Icon Menü
Eigenkapital Stadtwerke: Gasversorgung sichert Ertrag, Quote bleibt niedrig

Neuburg

Neuburger Stadtwerke brauchen mehr eigenes Kapital

Stadtwerke Neuburg beenden das Jahr 2023 mit deutlich gesunkenen Eigenkapitalquoten. Die Gasversorgung bleibt trotz Ausstiegsplänen stärkster Ertragspfeiler.
Von Winfried Rein
    • |
    • |
    • |
    Die Neuburger Stadtwerke haben zu wenig Eigenkapital. Für das Jahr 2024 dürfte der Gewinn deutlich sinken.
    Die Neuburger Stadtwerke haben zu wenig Eigenkapital. Für das Jahr 2024 dürfte der Gewinn deutlich sinken. Foto: Andreas Zidar (Archivbild)

    Das Wirtschaftsjahr 2023 ist für die Stadtwerke Neuburg mit einem bescheidenen Gewinn von 600.000 Euro ganz gut gelaufen, sagte Werkleiter Florian Frank dem Stadtrat. „2024 schaut aber nicht mehr so gut aus“, entgegnete Oberbürgermeister Bernhard Gmehling mit Hinweis auf die gestiegenen Verbindlichkeiten. Das Plenum akzeptierte die Jahresrechnung 2023 und entlastete OB Gmehling.

    Stadtwerke Neuburg erzielen vier Millionen Euro Gewinn im Energiegeschäft

    Im Energiegeschäft verzeichnete der Kommunalbetrieb immerhin vier Millionen Euro Gewinn, den die Defizite der Bäder und Buslinien wieder aufzehren. 600.000 Euro bleiben übrig. Das reicht aber nicht, um das Eigenkapital der Stadtwerke entscheidend zu stärken. Mit knapp 17 Prozent sei die Eigenkapitalquote weiterhin zu niedrig, beklagt der kaufmännische Stadtwerkechef Florian Frank. Die größten Einnahmen brachte mit 3,3 Millionen Euro das Gasgeschäft, das die Stadtwerke eigentlich herunterfahren.

