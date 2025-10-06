Neuburger Stadtwerke brauchen mehr eigenes Kapital

Das Wirtschaftsjahr 2023 ist für die Stadtwerke Neuburg mit einem bescheidenen Gewinn von 600.000 Euro ganz gut gelaufen, sagte Werkleiter Florian Frank dem Stadtrat. „2024 schaut aber nicht mehr so gut aus“, entgegnete Oberbürgermeister Bernhard Gmehling mit Hinweis auf die gestiegenen Verbindlichkeiten. Das Plenum akzeptierte die Jahresrechnung 2023 und entlastete OB Gmehling.

Stadtwerke Neuburg erzielen vier Millionen Euro Gewinn im Energiegeschäft

Im Energiegeschäft verzeichnete der Kommunalbetrieb immerhin vier Millionen Euro Gewinn, den die Defizite der Bäder und Buslinien wieder aufzehren. 600.000 Euro bleiben übrig. Das reicht aber nicht, um das Eigenkapital der Stadtwerke entscheidend zu stärken. Mit knapp 17 Prozent sei die Eigenkapitalquote weiterhin zu niedrig, beklagt der kaufmännische Stadtwerkechef Florian Frank. Die größten Einnahmen brachte mit 3,3 Millionen Euro das Gasgeschäft, das die Stadtwerke eigentlich herunterfahren.