Dem Spargel ein Denkmal gesetzt

Zum Ende der Sommerferien stellt die Neuburger Rundschau die schönsten, spannendsten und skurrilsten Museen in Neuburg, Schrobenhausen und Ingolstadt vor und beantwortet die wichtigsten Fragen. Was ist dort geboten? Wie viel kostet der Eintritt und wann haben sie geöffnet? Und natürlich die wichtigste Frage: Warum lohnt sich ausgerechnet hier ein Besuch? Den Start macht das Europäische Spargelmuseum in Schrobenhausen.

Icon vergrößern Im Außenbereich des Museums lassen sich historische Arbeitsgeräte bestaunen. Foto: Stadt Schrobenhausen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im Außenbereich des Museums lassen sich historische Arbeitsgeräte bestaunen. Foto: Stadt Schrobenhausen

Das Europäische Spargelmuseum befindet sich im früheren Gefängnis- und Amtsturm der Stadtmauer Schrobenhausens. Im Erdgeschoss finden sich ausgewählte Exponate über Geschichte, Botanik und Anbau des Spargels, unter anderem spezielle Arbeitsgeräte und alte Kräuterbücher, wie das umfangreiche Werk von Jakob Theodor Tabernaemontanus aus dem Jahr 1664. Im ersten Obergeschoss können sich Feinschmecker von historischen Rezepten inspirieren lassen und bestaunen, von welch aufwendig gestaltetem Geschirr das Edelgemüse einst gegessen wurde. Im Kurzinterview stellt die Schrobenhausener Kulturamtsleiterin Claudia Freitag-Mair das Europäische Spargelmuseum vor.

Was sind die Wurzeln des Museums?

Anfang der 1980er-Jahre hatte Prof. Dr. Klaus Englert die visionäre Idee, dem Spargel ein eigenes Museum zu widmen. Gemeinsam mit einigen engagierten Mitstreitern legte er den Grundstock für eine Sammlung, die durch Ankäufe und Schenkungen stetig erweitert wurde. Anfangs wurde das Projekt von Skeptikern belächelt, doch auch die Stadt erkannte nach kurzem Zögern die besondere Chance, die in dem Vorhaben lag, und stellte ihre Unterstützung zur Verfügung. Im Mai 1985 konnte schließlich das erste Deutsche Spargelmuseum eröffnet werden – untergebracht im sogenannten Amtsturm, einem Teil der historischen Stadtbefestigung aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Die große Resonanz, die das Museum weltweit erfuhr, und das wachsende Interesse, dem Spargel noch tiefer auf die Spur zu kommen, führten schließlich zu einer Erweiterung: Am 29. April 1991 wurde das erste – und bis heute einzige – Europäische Spargelmuseum eröffnet.

Icon vergrößern Eines der wohl schönsten Bücher im Museum ist das umfangreiche Werk von Jakob Theodor Tabernaemontanus aus dem Jahr 1664. Foto: Stadt Schrobenhausen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Eines der wohl schönsten Bücher im Museum ist das umfangreiche Werk von Jakob Theodor Tabernaemontanus aus dem Jahr 1664. Foto: Stadt Schrobenhausen

Welches ist das älteste Exponat?

Ein Bronzespargel: Dabei handelt es sich um einen Spargelkopf aus Bronze, datiert auf das 2. Jahrhundert n. Chr., gefunden im Donauraum bei Regensburg. Das Objekt war ein Gebrauchsgegenstand und diente ursprünglich als Messergriff. Einer Studie des Landesmuseums in Trier zufolge – das mehrere vergleichbare Stücke besitzt – handelt es sich bei diesen Griffen um Unikate. Tonreste an den Objekten lassen vermuten, dass frischer grüner Spargel (weißer Spargel wurde erst im 19. Jahrhundert kultiviert) mit Ton umhüllt wurde. Nachdem der Ton erhärtet und der Spargel durch Austrocknung geschrumpft war, konnte man ihn entfernen – es entstand eine Negativform. Diese Tonform wurde anschließend mit Bronze ausgegossen, wodurch der Messergriff entstand.

Icon vergrößern Dieser Bronzespargel wird auf das 2. Jahrhundert nach Christus datiert. Foto: Stadt Schrobenhausen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Dieser Bronzespargel wird auf das 2. Jahrhundert nach Christus datiert. Foto: Stadt Schrobenhausen

Welches ist das kurioseste Exponat?

Eine Christbaumkugel in Form eines Spargelbündels – aus farbigem Glas und ein quietschender Spargelspross als Koch – bezeichnet als Spielzeug.

Icon vergrößern Spargelfans können sich das Gemüse auch an den Christbaum hängen. Foto: Stadt Schrobenhausen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Spargelfans können sich das Gemüse auch an den Christbaum hängen. Foto: Stadt Schrobenhausen

Welches Exponat ruft die meisten Reaktionen hervor?

Generell zu unserem schönen Geschirr – am meisten beeindruckt sind die Gäste von der Spargeldeckeldose aus Meißen, von der weltweit nur noch zwei Exemplare existieren, eines davon haben wir in Schrobenhausen. Auch das Diorama von Rudolf Höfler „Ein königlicher Genuss“ wird immer gerne angeschaut und bewundert.

Icon vergrößern In diesem Diorama können Besucher sehen, wie Spargel zu Hofe verspeist wurde. Foto: Stadt Schrobenhausen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In diesem Diorama können Besucher sehen, wie Spargel zu Hofe verspeist wurde. Foto: Stadt Schrobenhausen

Icon vergrößern Von dieser Spargeldose aus Meissener Porzellan existieren nur noch zwei Exemplare. Foto: Stadt Schrobenhausen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Von dieser Spargeldose aus Meissener Porzellan existieren nur noch zwei Exemplare. Foto: Stadt Schrobenhausen

Icon vergrößern Spargelbesteck mit einem großen Namen: Dieses Set stammt von Farbergé Foto: Stadt Schrobenhausen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Spargelbesteck mit einem großen Namen: Dieses Set stammt von Farbergé Foto: Stadt Schrobenhausen

Welcher Gast ist besonders in Erinnerung geblieben und warum?

Ich erinnere mich noch gut an Klaus Augenthaler, der als Ehrengast den Spargelmarkt besuchte und im Anschluss auch dem Spargelmuseum einen Besuch abstattete. Auch der Besuch von Ottfried Fischer ist mir lebhaft in Erinnerung geblieben: Zur Eröffnung der Ausstellung „Extrem Bayrisch“ kam er nach Schrobenhausen und nutzte die Gelegenheit, sowohl den Spargelmarkt als auch das Spargelmuseum zu besuchen. Für die Ausstellung im Museum im Pflegschloss hatte Ottfried Fischer eigens Texte zu Fotografien der Stadt München des renommierten Fotografen Roger Fritz verfasst.

Icon vergrößern Das Gemälde „Springtime“ von Sonja McBesch entstand im Jahr 1984. Foto: Stadt Schrobenhausen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Gemälde „Springtime“ von Sonja McBesch entstand im Jahr 1984. Foto: Stadt Schrobenhausen

Welches Exponat hätten Sie gerne in Ihrem Museum?

Die beiden Spargelbilder von Édouard Manet, die wir derzeit im Museum lediglich als Dias zeigen können, im Original zu zeigen, wäre was ganz Besonderes. Eines der Gemälde zeigt ein Spargelbündel und befindet sich heute im Besitz des Wallraf-Richartz-Museums in Köln, das andere – ein einzelner Spargelspross – gehört zum Bestand des Musée d’Orsay in Paris. Zu diesen beiden Bildern gibt es eine charmante Anekdote: Manet verlangte für das Gemälde mit dem Spargelbündel 800 Francs. Der Käufer war jedoch so begeistert, dass er ihm großzügig 1000 Francs zahlte. Am nächsten Tag erschien Manet persönlich an dessen Tür – mit dem kleinen Bild des einzelnen Spargelsprosses unter dem Arm – und sagte: „Einer hat noch gefehlt.“ So ergänzte er das Bündel um den letzten Spross – auf seine ganz eigene, humorvolle Art.

Europäisches Spargelmuseum Adresse: Am Hofgraben 1a, 86529 Schrobenhausen Öffnungszeiten: April bis Juli: täglich von 10 Uhr bis 17 Uhr

August und September: Mittwoch bis Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr

Oktober bis März: Mittwoch bis Sonntag von 14 Uhr bis 16 Uhr

Gruppen nach Vereinbarung Eintritt: Erwachsene: 2 Euro

Schüler, Studenten, Schwerbehinderte und Arbeitssuchende: 1,50 Euro

Gruppen ab 10 Teilnehmer: 1,50 Euro pro Person