„Ein ganz andere Dimension“: Neuburger Fanfarenzug ist beim Wiesn-Umzug dabei

Es ist ein echtes Highlight im ohnehin prall gefüllten Veranstaltungskalender des Fanfarenzugs „Ottheinrich“: Am Sonntag zeigen die Bläser, Trommler und Fahnenschwinger der Neuburger Truppe beim großen Trachten- und Schützenzug ihr Können und bringen eine historische Note in den so volkstümlich geprägten Umzug. Wie es zu dem besonderen Auftritt gekommen ist und was den Reiz des Wiesn-Umzugs ausmacht, erklärt Schriftführer Andreas Edler.

Für den Fanfarenzug „Ottheinrich“ ist der große Wiesn-Umzug ein Höhepunkte der Saison

„Andere Umzüge haben natürlich auch ihre schönen Seiten, aber wenn man in München durch die mit Menschen gesäumten Straßen läuft, ist das schon eine andere Dimension“, so Edler. Die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer, die klatschen, jubeln und mitfilmen, seien eine Extra-Motivation. Üblicherweise laufen sie zu zweit oder zu dritt in einer Reihe, in München sind sie zu fünft. „So ist das für uns tatsächlich auch, was den Ablauf angeht, ein anderer Umzug, als alle anderen.“ Insgesamt 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen die Neuburger mitbringen, es kann also leider nicht der ganze Fanfarenzug mit dabei sein. „Aber da wir limitiert sind, schauen wir natürlich, dass wir eine ausgeglichene Gruppe zusammen bekommen, die gut aussieht und gut klingt“, sagt Edler.

Etwas Besonderes ist der Umzug aber nicht nur wegen der einzigartigen Atmosphäre beim Oktoberfest, sondern auch wegen der herausfordernden Strecke. Über sieben Kilometer erstreckt sich der Umzug, ist also deutlich länger als alle anderen Umzüge, bei denen die Neuburger dabei sind. „Das ist eine Hausnummer und gerade für die Bläser konditionell sehr anstrengend. Die brauchen viel Luft“, sagt Edler. Eine spezielle Vorbereitung sei jedoch nicht nötig gewesen, schließlich habe man bereits eine gute Saison mit vielen Auftritten hinter sich. Jüngst war der Fanfarenzug etwa bei einem Umzug in Spanien zu Gast, da seien die klimatischen Bedingungen auch eine Herausforderung gewesen.

Der erste Festsonntag der Wiesn beginnt für die Truppe um 6.30 Uhr, dann geht es mit dem Bus nach München und mit einem Shuttle zum Treffpunkt. Nach dem Einzug sind für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Plätze im Augustiner-Zelt reserviert, für jeden und jede stehen dort eine Maß Bier und ein Hendl bereit. Nach dem Nachmittag auf dem Oktoberfest geht es um 17.30 Uhr mit dem Bus wieder zurück nach Neuburg.

Der Neuburger Fanfarenzug ist zum fünften Mal beim Münchner Oktoberfest vertreten

Auch wenn es für einige neuere Mitglieder eine Premiere ist, ist der Fanfarenzug „Ottheinrich“ in diesem Jahr nach 1982, 2001, 2012 und 2014 bereits zum fünften Mal mit dabei. Für eine Teilnahme müssen sich die verschiedenen Gruppen und Kapellen bewerben, was jedoch noch nie ein Problem gewesen sei. „Ich denke, wir heben uns da etwas ab, weil natürlich viele Blaskapellen dabei sind, und unsere historische Ausrichtung dort vermutlich gern gesehen ist“, glaubt Edler. Welche Kriterien für eine erfolgreiche Bewerbung ausschlaggebend sind, kann Edler nicht sagen, generell soll der Umzug aber bayerische und deutsche Traditionen widerspiegeln und dabei so vielfältig wie möglich sein.

Wer sich vorstellen kann, beim Fanfarenzug „Ottheinrich“ aktiv zu werden und diese Atmosphäre vielleicht einmal selbst mitzuerleben, sollte sich den 18. Oktober frei halten. Da bietet der Fanfarenzug einen Schnuppertag an, bei dem sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausprobieren können. Treffpunkt ist um 14 Uhr im Fürstengang in der Oberen Altstadt.