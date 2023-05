Ein gutes Jahr für die Waldbauern

Die Waldbesitzervereinigung wächst. Um den vielen Kleinwaldbesitzer besser gerecht zu werden, soll das Angebot für gemeinsame Aktionen ausgebaut werden.

Ein gutes Waldjahr 2022, eine verjüngte Vorstandschaft und ein optimistischer Blick in die Zukunft - so lässt sich die Jahresversammlung der Waldbesitzervereinigung Neuburg-Schrobenhausen zusammenfassen.

Zuallererst durfte Vereinsvorsitzender Alexander von Zwehl neben den zahlreich erschienenen Mitgliedern auch viele Ehrengäste begrüßen. Den Anfang machte der gastgebende Bürgermeister der Gemeinde Ehekirchen, Günter Gamisch, der ebenso wie Zwehl Unverständnis für das neue Gebäudeenergiegesetz ausdrückte. Landrat Peter von der Grün dankte allen Waldbesitzern für ihr Engagement und stellte auch deren Rolle als aktive Klimaschützer heraus. Seit vielen Jahrzehnten pflegen und erhalten diese die Wälder.

Peter Birkholz, Bereichsleiter Forsten des AELF Ingolstadt-Pfaffenhofen, hatte drei wichtige Themen mitgebracht. Im vergangenen Waldjahr sei mit dem Kiefernsterben ein weiteres Problem auf die regionalen Wälder zugekommen. Auch das plötzliche Absterben von Douglasien habe für Aufregen gesorgt. In Untersuchungen der LWF sei jedoch festgestellt worden, dass dafür die mangelnde Qualität bei der Pflanzung ursächlich war. Weiterhin wies Birkholz daraufhin, dass im nächsten Jahr erneut ein Vegetationsgutachten anstehe.

WBV-Geschäftsführer Ludwig Schön stellte in seinem Bericht die Geschehnisse des vergangenen Geschäftsjahres zusammen. So sind die Mitgliederzahlen weiterhin gestiegen. Zum Jahresende waren 1140 Mitglieder mit über 10.500 Hektar Waldfläche in der WBV organisiert. Überwiegend sind dies Kleinwaldbesitzer. Darum nannte Schön auch als eines der künftigen Ziele die bessere Organisation, um mehr gemeinsame Aktionen, etwa bei der Holzernte, durchzuführen. Denn der Durchforstungs- und Pflegerückstand in der Region sei immer noch enorm hoch. Hauptbaumart in der Vermarktung mit über 30.000 Festmetern (Fm) ist die Fichte. Insgesamt wurden im vergangenen Geschäftsjahr über 42.000 Fm vermarktet.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Schön gab auch einen Ausblick auf die kommenden Monate. So sei die Vermarktungslage gut. Er erinnerte daran, die Wälder rechtzeitig für Erntemaßnahmen vorzubereiten, um bereits im Herbst am Holzmarkt teilnehmen zu können. Oft würden die regionalen Waldbesitzer zu spät reagieren und gute Vermarktungschancen versäumen. Neue Themenbereiche sind in nächster Zeit beispielsweise die Schaffung von neuen Angeboten für Mitglieder und der Ausbau an Dienstleistungsangeboten und Waldpflegeverträgen. Dafür wurde Simon Schlecht als neuer Förster eingestellt, dessen Aufgabenschwerpunkt in diesem Bereich liegen wird.

Vor der Jahresversammlung hatte sich der Vorstand bereits Gedanken über eine Verjüngung des Gremiums gemacht. So stellten Gerhard Rehm, der bereits seit 30 Jahren im Vorstand aktiv ist, und Johann Schmaus ihre Ämter zur Verfügung. Christian Nadler war bereits zuvor aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Alter und neuer Vorsitzender ist Alexander von Zwehl. Paul Strixner fungiert als sein Stellvertreter, neu im Amt sind Stefan Gröbel, Britta Knikl und Siegfried Epple. (AZ)