Ein Kunstwerk zum 70.: Die Planckers schnitzen ein Burgfunken-Wappen

Bereits zum 22. Mal bereichert die Südtiroler Kunstschnitzer-Familie Plancker den Neuburger Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz. An ihrem Stand präsentieren die aus Wolkenstein im Grödnertal stammenden Anselmo und Christian Plancker Jahr für Jahr eine facettenreiche Auswahl ihrer Schnitzkunst. Im Laufe der Jahre hat es sich zur schönen Tradition entwickelt, dass direkt vor ihrem Stand am Schrannenplatz an einem speziellen Neuburg-Werk gearbeitet wird, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Heuer ist ein Wappen der weithin bekannten Neuburger Burgfunken in Arbeit. Die Neuburger Faschingsgesellschaft begeht im Jahr 2025 ihren 70. Geburtstag.

Ein Erinnerungsstück der Planckers für die Neuburger Burgfunken

„Es freut uns wirklich sehr, dass wir zu unserem Jubiläum ein einmaliges Erinnerungsstück bekommen“, erklärt Burgfunken-Präsidentin Michaela Beric und ergänzt: „Wir haben fest vor, im kommenden Frühjahr nach Wolkenstein in Südtirol zu fahren und das fertiggestellte Prachtstück persönlich bei der Familie Plancker abzuholen. Das Wappen wird natürlich einen besonderen Ehrenplatz bei uns bekommen.“

Im Laufe der Jahre haben sich Anselmo und Christian Plancker mit einer ganzen Reihe von Meisterwerken in Neuburg verewigt. Tatsächlich kann man die präzisen und kunstvollen Arbeiten der beiden an vielen Stellen im Stadtbild entdecken. Die prominenteste Figur ist dabei sicherlich der fast lebensgroße Ottheinrich, der sein Zuhause in der Tourist-Info am Ottheinrichplatz hat. In den kommenden Wochen kann man das Voranschreiten der Handwerksarbeit beobachten. Die Planckers sind noch bis einschließlich 23. Dezember täglich an ihren beiden Ständen am Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz zu finden. (AZ)