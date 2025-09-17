Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Einbrecher in Burgheim von Hausbesitzerin überrascht: Fahndung nach Täter bleibt erfolglos

Burgheim

Einbrecher auf frischer Tat ertappt: Hausbesitzerin spricht ihn an – Polizeifahndung in Burgheim erfolglos

In Burgheim überrascht eine Frau am Dienstagvormittag einen Einbrecher in ihrem Haus. Der Mann flieht sofort – trotz Fahndung bleibt er verschwunden.
    • |
    • |
    • |
    In Burgheim überrascht eine Hauseigentümerin einen Einbrecher, der sofort die Flucht ergreift.
    In Burgheim überrascht eine Hauseigentümerin einen Einbrecher, der sofort die Flucht ergreift. Foto: dpa (Symbolbild)

    Eine Hauseigentümerin aus Burgheim hat am Dienstagvormittag in ihrem Einfamilienhaus in der Donauwörther Straße einen Einbrecher überrascht.

    Einbruch in Burgheim: Frau überrascht Täter im Haus – Polizei Neuburg sucht Zeugen

    Gegen 10.45 Uhr bemerkte die Frau im zweiten Stock durch eine Glastür einen unbekannten Mann im Treppenhaus. Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, ergriff der Täter sofort die Flucht, als er angesprochen wurde. Zuvor war er über eine offene Wintergartentür ins Haus gelangt und hatte eine Terrassentür eingeschlagen. Mehrere Räume wurden durchsucht, entwendet wurde nach ersten Feststellungen jedoch nichts. An der Tür entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Eine Fahndung verlief erfolglos. Der Mann wurde als etwa 40 Jahre alt, normal gebaut, mit dunklen Haaren und schwarzer Brille beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden