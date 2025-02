Einbruch in Einfamilienhaus im Kollachenweg

Unbekannte sind am Dienstagabend in ein Einfamilienhaus im Kollachenweg eingebrochen und haben einen Tresor mit Schmuck entwendet. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter in der Zeit von 18 Uhr bis 23.15 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Anschließend wurden alle Räume nach Wertsachen durchsucht. Die Einbrecher stemmten einen Möbeltresor aus der Wand und nahmen diesen samt Inhalt mit.

Einbrecher erbeuten Schmuck im Wert einer fünfstelligen Summe

Im Tresor befanden sich Schmuck im unteren fünfstelligen Eurobereich und verschiedene Dokumente. Am Fenster entstand zudem ein Schaden von rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)