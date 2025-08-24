Icon Menü
Einbruch in Dönerbude in Neuburg: Polizei sucht Zeugen

Neuburg

Erneuter Einbruch in Dönerbude in Neuburg

In Neuburg wurde erneut eine Dönerbude Ziel eines Einbruchs. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Von Katrin Kretzmann
    • |
    • |
    • |
    Wieder wurde in Neuburg in eine Dönerbude eingebrochen.
    Wieder wurde in Neuburg in eine Dönerbude eingebrochen. Foto: Alexander Kaya, dpa (Symbolfoto)

    Erneut wurde in eine Dönerbude in der Nördlichen Grünauer Straße Neuburg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, gelang der bislang unbekannte Täter gegen 21.47 Uhr über ein Fenster in die Imbissbude und entwendete rund 20 Getränkedosen und Kleingeld.

    Wieder Einbruch in eine Dönerbude in Neuburg

    Der Beuteschaden beträgt ungefähr 100 Euro, ein Schaden am Gebäude sowie am Mobiliar ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/67110. (AZ)

