Erneuter Einbruch in Dönerbude in Neuburg

Erneut wurde in eine Dönerbude in der Nördlichen Grünauer Straße Neuburg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, gelang der bislang unbekannte Täter gegen 21.47 Uhr über ein Fenster in die Imbissbude und entwendete rund 20 Getränkedosen und Kleingeld.

Wieder Einbruch in eine Dönerbude in Neuburg

Der Beuteschaden beträgt ungefähr 100 Euro, ein Schaden am Gebäude sowie am Mobiliar ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/67110. (AZ)