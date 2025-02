Einbruch in Einfamilienhaus: Polizei Ingolstadt sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag in Zuchering in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 22 Uhr augenscheinlich mit brachialer Gewalt über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt zu dem Einfamilienhaus an der Mangoldstraße. Als Aufstiegshilfe nutzen sie eine Leiter aus dem Garten des Anwesens.

Kriminalpolizei Ingolstadt sucht Zeugen des Einbruchs in der Mangoldstraße

Nachdem sie mehrere Räume durchsucht hatten, flüchteten sie mit Gegenständen im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags. Die Kriminalpolizei Ingolstadt führt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden. (AZ)