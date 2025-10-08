Einbruch in Einfamilienhaus: Kripo Ingolstadt fahndet nach Täter

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße sucht die Kriminalpolizei Ingolstadt nach Zeugen. Nach den bisherigen Ermittlungen gelangten die bislang unbekannten Täter kurz nach 20 Uhr über das Nachbaranwesen auf das Grundstück und verschafften sich dann mit brachialer Gewalt über die Terrassentür Zutritt zu den Innenräumen.

Kripo Ingolstadt sucht nach Einbruch in der Albert-Schweitzer-Straße nach Zeugen

Nachdem die Täter mehrere Räume durchsucht hatten, verließen sie das Haus auf demselben Weg. Dabei wurden sie von einer Zeugin beobachtet. Laut Polizeiangaben flüchteten die Einbrecher vermutlich anschließend mit einem Pkw, nähere Details sind jedoch nicht bekannt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen haben die Täter keine Beute gemacht. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden. (AZ)