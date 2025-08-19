Einbruch in Untermaxfeld: Tablet aus Unterkunft gestohlen

Am Samstag ist in Untermaxfeld in das Zimmer einer 37-Jährigen in einer Unterkunft für Geflüchtete eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, verließen die 37-Jährige und ihre neunjährige Tochter gegen 10 Uhr die Unterkunft. Als die beiden gegen 13 Uhr zurückkamen, bemerkten sie, dass die Zimmertür aufgebrochen worden war.

Unbekannter stiehlt Tablet aus einer Unterkunft in Untermaxfeld

Der bislang unbekannte Täter hat ein Tablet der Marke Lenovo im Wert von 250 Euro aus dem Zimmer mitgenommen. An der Tür entstand zudem ein Schaden von rund 200 Euro. Montag wurde Anzeige bei der Polizei erstattet. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)