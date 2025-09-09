Icon Menü
Einbruch in Friedrichshofen: Unbekannte stehlen leeren Tresor im Wertstoffhof

Friedrichshofen

Tresor in Friedrichshofen gestohlen: Diebe brechen in Wertstoffhof ein

Am Wochenende brechen Unbekannte in den Wertstoffhof Friedrichshofen ein und stehlen einen leeren Tresor. Die Polizei sucht nach Hinweisen.
    Einbruch in Friedrichshofen: Unbekannte stehlen leeren Tresor im Wertstoffhof.
    Einbruch in Friedrichshofen: Unbekannte stehlen leeren Tresor im Wertstoffhof. Foto: Alexander Kaya (Symbolfoto)

    Vergangenes Wochenende, zwischen Samstag 13.30 Uhr und Montag 06.30 Uhr, sind bislang Unbekannte in den Wertstoffhof in Friedrichshofen eingebrochen. Wie die Polizei Ingolstadt berichtet, wurde durch die Täter die Eingangstür zu einem Bürocontainer des Wertstoffhofes „Fort Hartmann“ in der Ochsenmühlstraße aufgebrochen.

    Polizei Ingolstadt: Tresor aus Container gestohlen: Schaden im dreistelligen Bereich

    Aus dem Container wurde ein leerer Tresor gestohlen. Dieser hatte einen Wert von etwa 100 Euro, der Schaden des Einbruchs selbst liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 8041/9343-2222 an die Polizeiinspektion Ingolstadt entgegengenommen. (AZ)

