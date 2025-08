Ingolstadt: Einbrecher stehlen Werkzeuge aus Gartenlaube im Wert von 500 Euro – Polizei sucht Zeugen

Zwischen Donnerstagabend und Sonntagnachmittag ist in eine Gartenlaube an der Stauffenbergstraße eingebrochen worden.

Einbruch in Gartenlaube in Ingolstadt: 500 Euro Werkzeuge gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Bereich der Laube, in dem der Besitzer Werkzeuge lagerte. Daraus entwendeten sie Gegenstände im Wert von etwa 500 Euro. Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, wurden auch an der Tür zum Aufenthaltsraum sowie an den Fenstern Hebelspuren festgestellt – ein Eindringen gelang hier jedoch nicht. Der verursachte Schaden beträgt rund 100 Euro. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 entgegen. (AZ)