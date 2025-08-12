Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Einbruch in Ingolstadt: Kripo sucht Zeugen nach Urlaubs-Einbruch

Ingolstadt

Einbrecher steigen während Urlaub in Wohnung ein: Kripo Ingolstadt sucht Zeugen

In Ingolstadt brechen Unbekannte während des Urlaubs einer Frau in ihre Wohnung ein. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt und sucht jetzt Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Unbekannte brechen in Ingolstadt in eine Wohnung ein, während die Bewohnerin im Urlaub ist.
    Unbekannte brechen in Ingolstadt in eine Wohnung ein, während die Bewohnerin im Urlaub ist. Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

    Während die Bewohnerin im Urlaub war, sind Unbekannte in ihre Wohnung an der Geisenfelder Straße in Ingolstadt eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 2. und 11. August.

    Ingolstadt: Einbrecher dringen während Urlaub in Wohnung ein – Kriminalpolizei ermittelt

    Nach Angaben der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord verschafften sich die Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt und durchsuchten mehrere Räume. Die Höhe der Beute liegt im mittleren dreistelligen Bereich, der Schaden am Fenster beträgt etwa 400 Euro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet um Hinweise von Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben – diese können sich unter 0841-9343-0 mit den Ermittlern in Verbindung setzten. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden