Einbrecher steigen während Urlaub in Wohnung ein: Kripo Ingolstadt sucht Zeugen

Während die Bewohnerin im Urlaub war, sind Unbekannte in ihre Wohnung an der Geisenfelder Straße in Ingolstadt eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 2. und 11. August.

Ingolstadt: Einbrecher dringen während Urlaub in Wohnung ein – Kriminalpolizei ermittelt

Nach Angaben der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord verschafften sich die Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt und durchsuchten mehrere Räume. Die Höhe der Beute liegt im mittleren dreistelligen Bereich, der Schaden am Fenster beträgt etwa 400 Euro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet um Hinweise von Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben – diese können sich unter 0841-9343-0 mit den Ermittlern in Verbindung setzten. (AZ)