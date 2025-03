Nach Einbruch in Einfamilienhaus: Ingolstädter Polizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch in der Peringerstraße in ein Wohnhaus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter zwischen 8.30 Uhr und 13.15 Uhr mit brachialer Gewalt über die Terrassentür Zutritt und durchsuchten sämtliche Räume des Anwesens.

Kripo Ingolstadt ermittelt nach Einbruch in der Peringerstraße

Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden. (AZ)