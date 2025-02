Unbekannte brechen in Bowling-Anlage ein

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht auf Samstag in die Räumlichkeiten einer Bowling-Anlage an der Münchener Straße in Ingoltadt eingedrungen. Jetzt ermittelt die Kripo.

Einbrecher haben in Ingolstadt mehrere tausend Euro gestohlen

Wie die Polizei mitteilt, waren die Täter gegen 2 Uhr über eine zuvor aufgehebelte Tür in das Gebäude gelangt. Sie brachen zielgerichtet zwei befestigte Möbeltresore aus ihrer Verankerung und entwendeten diese. Zudem versuchten die Unbekannten, eine Kasse im Bereich des Tresens gewaltsam zu öffnen. Sie scheiterten jedoch an der massiven Bauweise des Geldfaches.

Die Einbrecher erbeuteten mehrere Tausend Euro Bargeld, zudem entstand ein hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden. (AZ)