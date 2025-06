Unbekannte brechen in Gaststätte ein

Bislang unbekannte Täter versuchten am Dienstag in der Zeit zwischen 0 Uhr und 12 Uhr in eine Gaststätte in der Dollstraße in Ingolstadt einzubrechen. Dabei verschafften sie sich über die Eingangstüre Zutritt ins Lokal und durchsuchten den Gastraum vergeblich nach Bargeld, teilt die Polizei mit. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden. (AZ)

