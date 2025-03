Kripo ermittelt nach Einbruch in Sportgaststätte

Unbekannte sind am Donnerstag in eine Sportgaststätte an der Münchener Straße in Ingolstadt eingebrochen. Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, verschafften sich die Täter zwischen 0.30 Uhr und 12 Uhr über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu den Räumen des Bowling-Centers.

Einbrecher entwenden Billardzubehör aus Sportgaststätte in Ingolstadt

Zielgerichtet entwendeten sie dort ein Zeiterfassungsgerät (Billard-Counter) und Billardkugeln im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden. (AZ)