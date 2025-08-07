Icon Menü
Einbruch in Karlshuld: Unbekannte stehlen Bargeld aus Apotheke und beschädigen Tür

Karlshuld

Unbekannte brechen in Karlshulder Apotheke ein und entwenden Bargeld

Unbekannte sind in eine Apotheke in Karlshuld eingebrochen. Die Täter beschädigten die Glastüre und nahmen Bargeld mit.
    •
    •
    •
    In eine Apotheke in Karlshuld ist eingebrochen worden.
    In eine Apotheke in Karlshuld ist eingebrochen worden. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in eine Apotheke in der Ingolstädter Straße in Karlshuld eingebrochen. Die Täter hebelten laut Angaben der Polizei die Glasschiebetüre der Apotheke auf und gelangten so in den Innenraum.

    Einbruch in Apotheke in Karlshuld: Polizei sucht Zeugen

    Dort wurden aus zwei Kassen rund 300 Euro Bargeld entwendet. Medikamente wurden nach ersten Ermittlungen nicht mitgenommen. Der Schaden an der Glastüre beläuft sich auf rund 3500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Neuburg unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)

