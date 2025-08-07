Unbekannte brechen in Karlshulder Apotheke ein und entwenden Bargeld

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in eine Apotheke in der Ingolstädter Straße in Karlshuld eingebrochen. Die Täter hebelten laut Angaben der Polizei die Glasschiebetüre der Apotheke auf und gelangten so in den Innenraum.

Einbruch in Apotheke in Karlshuld: Polizei sucht Zeugen

Dort wurden aus zwei Kassen rund 300 Euro Bargeld entwendet. Medikamente wurden nach ersten Ermittlungen nicht mitgenommen. Der Schaden an der Glastüre beläuft sich auf rund 3500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Neuburg unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)