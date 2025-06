Unbekannte brechen in Ingolstädter Kosmetikstudio ein und nehmen Bargeld mit

In der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, bis Freitag, 9.15 Uhr, sind Unbekannte in ein Kosmetikstudio in der Bayerwaldstraße in Ingolstadt eingebrochen. Der oder die Täter öffneten laut Polizeiangaben gewaltsam ein Fenster, um ins Innere des Geschäfts zu gelangen, entwendeten einen mittleren, dreistelligen Bargeldbetrag und flohen im Anschluss unerkannt in unbekannte Richtung.

Einbruch in Kosmetikstudio in Ingolstädter Bayerwaldstraße

Am Fenster entstand Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0841/93430 zu melden. (AZ)