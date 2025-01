Unbekannte brechen die Uni Eichstätt ein

In ein Labor der katholischen Universität ist offenbar kurs nach Jahreswechsel eingebrochen worden. Das teilt jetzt die Polizei Eichstätt mitt. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich wohl Zutritt ins Labor und hebelte dort mehrere Schließfächer eines Wertfachschranks auf. In den Schließfächern lagerte Bargeld zur Auszahlung an Testpersonen. Zudem wurde eine Geldkasse entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. An den Schließfächern entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Die Polizei vermutet, dass der Täter zwischen dem 2. und 9. Januar zugeschlagen hat.

Die Polizeiinspektion Eichstätt sucht Zeugen des Vorfalls und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08421/9770-0 entgegen. (AZ)