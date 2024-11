Unbekannte erbeuten Geld bei Einbruch in Dorfladen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag in einen Dorfladen an der Hofstettener Straße in Lippertshofen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, haben die Einbrecher ein Fenster aufgehebelt und sind so in den Laden gelangt.

Die Einbrecher brachen im Dorfladen Lippertshofen sämtliche Schränke auf

Auf der Suche nach Bargeld und sonstigen Diebesgut brachen sie sämtliche Schränke, Schubladen und Kassen auf und entnahmen Wechselgeldbeträge, Trinkgelder und Tageseinnahmen in mittlerer vierstelliger Höhe. Aus dem Kassenbereich wurden zudem Zigarettenpackungen und Süßigkeiten gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf rund 1500 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Nummer 0841/9343-0 melden. (AZ)