Einbruch in Neuburger Kiosk – Täter steigt durch gekipptes Fenster ein

In der Nacht auf Samstag ist ein bislang unbekannter Täter in einen Imbiss in der Nördlichen Grünauer Straße in Neuburg eingebrochen.

Neuburg: Einbruch in Imbiss – Täter stiehlt Bargeld und Getränke

Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg verschaffte sich der Einbrecher gegen 3.16 Uhr offenbar durch ein gekipptes Fenster Zutritt zu dem Kiosk. Aus dem Inneren entwendete er eine geringe Bargeldsumme sowie Getränke aus einem Kühlschrank. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt etwa 35 Euro. Schaden entstand dabei nicht. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 08431/67110 bei der Polizei zu melden. (AZ)