Einbruch in Neuburger Wertstoffhof: Polizei nimmt beide Täter fest

Eine schnelle Festnahme ist der Neuburger Polizei am Sonntagnachmittag nach einem Einbruch in den Wertstoffhof im Schiffmühlenweg gelungen. Laut Polizei konnten Zeugen gegen 14.50 Uhr zwei Männer beobachten, die über den Zaun des Wertstoffhofs kletterten und Gegenstände aus den Containern holten. Eine Streife konnte die beiden Männer noch in Tatortnähe stellen und festnehmen.

Männer wollen Schrott von Neuburger Wertstoffhof klauen

Bei den Tätern handelt es sich um zwei Männer im Alter von 61 und 26 Jahren. Sie hatten Altschrott im Gesamtwert von 50 Euro in ihren Rucksäcken, der aus den Containern stammte. Am Zaun entstand ein Sachschaden von 150 Euro. Nach Feststellung ihrer Personalien wurden die beiden Männer auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. (AZ)