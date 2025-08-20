Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Eine zweite Donaubrücke durch den Auwald: Unter welchen Auflagen das gehen würde.

Neuburg

Donaubrücke über den Auwald: Welche Auflagen die Stadt Neuburg erfüllen müsste

Eine zweite Donaubrücke bei Neuburg wäre ein enormer Eingriff in schützenswertes FFH-Gebiet. Doch unter Auflagen wäre der Bau möglich. Ein Einblick in das Maßnahmenpaket.
Von Barbara Wild
    • |
    • |
    • |
    Vom Bauhof ausgehend (Mitte unten) würde die Osttangente die Donau überqueren und westlich von Joshofen in einer Linkskrümmung durch den Auwald führen und an der Staatsstraße 2214 anschließen.
    Vom Bauhof ausgehend (Mitte unten) würde die Osttangente die Donau überqueren und westlich von Joshofen in einer Linkskrümmung durch den Auwald führen und an der Staatsstraße 2214 anschließen. Foto: Winfried Rein

    Seit über einer Woche liegt der Planfeststellungsbeschluss zur zweiten Donaubrücke samt Ostumfahrung in den Rathäusern der Region aus, die Stadt hat Baurecht. Doch die Zahl der Interessenten, die den 450 Seiten umfassenden Beschluss und die dazugehörigen sechs Aktenordner mit Plänen tatsächlich in Papierform betrachten wollen, ist bisher eher überschaubar. Auf den 450 Seiten und den hinterlegten Plänen ist unter anderem geregelt, was die Stadt als Bauherr dafür tun müsste, dass der schützenswerte Auwald samt Tieren so wenig wie nötig belastet werden. Es ist ein variantenreiches Maßnahmenpaket, in den die NR hier einen Einblick gibt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden