Der Zensus sorgt für weniger Einwohner im Kreis Pfaffenhofen

Der Landkreis Pfaffenhofen hatte einmal mehr als 130.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Doch jetzt ist der Kreis wieder unter die markante Marke gerutscht. Grund ist der jüngste Zensus, der - nicht nur im Kreis Pfaffenhofen - dafür gesorgt hat, dass die Einwohnerzahlen nach unten korrigiert worden sind.

Im Kreis Pfaffenhofen leben aktuell knapp 130.000 Menschen

Laut des Bayerischen Landesamts für Statistik lebten Ende 2023 genau 129.497 Menschen im Landkreis, ein halbes Jahr später waren es 421 mehr. Allerdings bedeuten die Zahlen einen deutlichen Schwund gegenüber jenen Daten, auf die sich die Ämter bis zum Zensus 2022 gestützt haben. So hat der Landkreis auf einen Schlag 3469 Menschen „verloren“, die aufgrund der neuen Datengrundlage nicht mehr in der Statistik auftauchen. Das ist ein Rückgang um 2,61 Prozent. Damit liegt der Landkreis laut einer Mitteilung des Landratsamts im Vergleich zu den gesamtbayerischen Zahlen etwas über dem Durchschnitt. Denn in den bayerischen Kommunen musste die Einwohnerzahl durchschnittlich um 2,2 Prozent nach unten korrigiert werden.

Die Einwohnerzahlen sind nicht nur ein paar Zahlen in der Statistik, sie dienen auch als Bemessungsgrundlage in zahlreichen Bereichen, unter anderem beim kommunalen Finanzausgleich, bei der Infrastrukturplanung, bei der Gesundheitsversorgung, bei der Stadt- und Regionalentwicklung und auch in vielen Bereichen der Sozialpolitik. (AZ)