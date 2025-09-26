Nur minimal gewachsen: Einwohnerzahl im Landkreis bleibt unter 100.000

Und wieder einmal hat Neuburg-Schrobenhausen die 100.000-Einwohner-Marke nicht geknackt. Wie das Landratsamt mitteilt, wohnen mit Stand 30. Juni 2025 genau 99.379 Menschen im Landkreis und damit 273 Bürgerinnen und Bürger mehr als zum Stichtag im Vorjahr. Wichtig sind die Einwohnerzahlen vor allem mit Blick auf die anstehenden Kommunalwahlen im nächsten Jahr, denn sie entscheiden darüber, wie viele Sitze es dann in den Stadt- und Gemeinderäten gibt.

Obwohl sie mit 33 Menschen mehr von 1377 auf 1410 Einwohnern gewachsen ist, bleibt Berg im Gau die kleinste Gemeinde im Landkreis. Die meisten Menschen leben nach wie vor in Neuburg, wobei die Einwohnerzahl dort von 30.209 auf 30.106 Menschen gesunken ist und die Stadt mit 103 Einwohnern weniger damit den größten Verlust im Kreis einfährt. Den größten Zuwachs hingegen verzeichnet die Gemeinde Karlskron. Lebten dort zum Stichtag 30. Juni 2024 noch 4917 Menschen, sind es ein Jahr später 5143 und damit 226 mehr. Während das zweitgrößte Plus nach Karlskron die Gemeinde Aresing mit einem Anstieg um 81 von 3004 auf 3085 gemeldete Menschen hat, geht der zweitgrößte Verlust nach Neuburg auf das Konto von Schrobenhausen. Dort schrumpft die Zahl der Einwohner um 59 von 17.891 auf 17.832.

Zahl der Einwohner im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen erneut unter 100.000

Zuwachs gibt es sowohl in den nördlichen als auch in den südlichen Kommunen im Landkreis. So wohnen in der Donaumoosgemeinde Karlshuld mit einem Plus von 53 zum Stichtag 5996 Menschen (2024: 5944). Auch Waidhofen wächst, und zwar auf 2289 Einwohner (2267), Gachenbach auf 2612 (2594), Langenmosen auf 1673 (1652) und Rennertshofen auf 4854 (4843). Die Gemeinde Bergheim ist um 50 Personen gewachsen, folglich leben dort 2018 (1968) Bürgerinnen und Bürger.

Die geringsten Verluste gibt es in Brunnen, wo die Zahl von 1817 auf 1816 schrumpft, und in Burgheim, wo ebenfalls ein Wegzug die Einwohnerzahl von 4665 auf 4664 reduziert. Einen zweistelligen Verlust verzeichnet hingegen Königsmoos. Dort sind 39 Menschen weggezogen, wodurch die Zahl der dort gemeldeten Bürgerinnen und Bürger von 4962 auf 4923 sinkt. In Weichering leben derzeit 2416 Menschen und damit 13 weniger als zum Stichtag im Vorjahr (2429) und in Oberhausen sinkt die Zahl der Einwohner um acht von 3234 auf 3226 Personen.

Die Zahlen stammen vom Bayerischen Landesamt für Statistik, basieren auf dem Zensus aus dem Jahr 2022 und haben einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die anstehenden Kommunalwahlen im März 2026. Dadurch, dass Neuburg beispielsweise mehr als 30.000 Einwohner hat, vergrößert sich der Stadtrat in der kommenden Legislaturperiode von 30 auf 40 Sitze.