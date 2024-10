In Eichstätt können zwei Jurahäuser besichtigt werden

Am kommenden Wochenende, 19. und 20. Oktober, können in Eichstätt zwei historische Jurahäuser besichtigt werden. Es handelt sich um den Siechhof und ein Haus am Kugelberg.

Das Jurahaus-Ensemble Siechhof an der Ingolstädter Straße 36 hat am Samstag, 19. Oktober, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die denkmalgeschützte Gebäudegruppe in Eichstätt gehört laut Jurahausverein zu den bedeutendsten spätmittelalterlichen Anlagen eines Leprosoriums, bestehend aus Stadel, Wohnhaus und einer Kapelle. Die erste Bauphase wurde auf 1417 datiert.

Im Siechhof in Eichstätt sollen Wohnungen entstehen

Während das Wohnhaus noch zum Teil vermietet wird, stehen die anderen Gebäude seit Jahrzehnten leer und drohen zu verfallen. Marc Liebermann saniert das Ensemble, um dringend benötigten Wohnraum in Eichstätt für Paare, Familien oder Studenten zu schaffen. „Der stimmige und sehr lebendige Zusammenklang der Gebäude, Baumaterialien und Farben ist beeindruckend, die gesamte Anlage atmosphärisch, architektonisch und baugeschichtlich von überregionaler Bedeutung“, heißt es in der Ankündigung.

Jurahaus am Kugelberg in Eichstätt Foto: Johann Breitenhuber sen.

Einen Tag später, am Sonntag, 20. Oktober, kann von 10.30 bis 12 Uhr ein Jurahaus am Kugelberg in Eichstätt (Rot-Kreuz-Gasse 1) besichtigt werden. Das dreiseitig freistehende Giebelhaus aus dem späten 17. Jahrhundert grenzt an seiner Ostseite an den Westhang des Kugelbergs. Das zurückgesetzte zweigeschossige Jurahaus mit Kniestock und Satteldach kennzeichnet zudem den gestaffelten Übergang der Buchtalvorstadt zur Südhangbebauung des Kugelbergs. Der auf dem Westgiebel aufgetragene Rieselputz stammt noch aus dem 19. Jahrhundert. Derzeit befindet sich das Haus in einem unbewohnbaren Zustand. Eine Renovierung und Sanierung wird geplant. (AZ)