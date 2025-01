Eiskalte Leidenschaft: Warum drei Frauen das Eisbaden lieben

Die Sonne lässt die Eisschicht auf dem Burgheimer Baggersee idyllisch glitzern. Der Nebel hat sich verzogen und gibt den Blick auf den blauen Himmel frei. Dick eingepackt macht man an diesem Nachmittag gerne Halt am Ufer, um auf den zugefrorenen See zu blicken und die zarte Wärme der Sonnenstrahlen auf dem Gesicht zu spüren. Für die in Daunen gepackte winterliche Romantik haben Tanja Fischer (50), Marianne Schott (61) und Centa Frank (69) allerdings keinen Sinn. Stattdessen suchen die drei Frauen aus Sinning eine Abkühlung - und zwar eine eiskalte. Seit zwei Jahren gehen sie zusammen zum Eisbaden und können mittlerweile nicht mehr ohne. „Das ist wie eine Sucht“, sagen sie.

Claudia Stegmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eisbaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burgheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis