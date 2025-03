Seit 65 Jahren halten sie eisern zusammen

Wenn sie durch ihr Fotoalbum mit den Hochzeitsfotos blättern, wird ihnen die Zeitspanne erst so richtig bewusst. Die 65 Ehejahre sind für Erna und Erich Fürst wie im Fluge vergangen. Wo sind die sechseinhalb Jahrzehnte nur geblieben?

Geheiratet haben Erna und Erich Fürst 1960 im Kloster Andechs

Geheiratet haben die beiden am 19. März 1960 im Kloster Andechs. Damals seien viele Unterhausener mit ihrem Hochzeitslader dorthin gefahren, erinnert sich Erich Fürst. Erna, geborene Stemmer vom Nazlhof, und Erich Fürst hatten nur ihre Eltern und einen Opa mit in Andechs dabei. „Anschließend ging es wieder nach Hause. Gefeiert haben wir im Wohnzimmer von Ernas Eltern“, erzählt Erich Fürst. Und kalt sei es gewesen. Gekannt hatten sich die beiden schon länger, denn Erich, aufgewachsen in Neuhausen, war mit seinen Eltern nach Unterhausen gezogen. Erichs Vater arbeitete am Unterhausener Bahnhof, Ernas Elternhaus war nur einen Steinwurf davon entfernt. „Im Grunde waren wir fast Nachbarn.“ Nahe kamen sie sich dann beim Tanzen. „Die Älteren haben uns Jüngeren damals das Tanzen beigebracht. Ich habe gleich gemerkt, dass sie die Richtige ist“, schmunzelt Erich Fürst.

Das Ehepaar hat vier Kinder, sechs Enkel und mittlerweile auch sechs Urenkel

Gemeinsam haben die beiden in Unterhausen 1963 mit viel Eigenleistung ihr Haus gebaut. Erich Fürst arbeitete nach seiner Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker zuerst in Burgheim, dann bei der BayWa in Neuburg. Schließlich landete er in der Teppichfabrik AZO in Unterhausen, wo er nicht nur bis zu seiner Rente tätig war, sondern bei ganz schwierigen Fällen manchmal heute noch aushilft. Erna Fürst hat neben der Kindererziehung und der Hausarbeit lange Zeit Heimarbeit betrieben. Beide sind erfahrene Hobby-Gärtner. Erich ist gefragter Experte, was Baumveredelungen angeht. Und Erna hat lange Zeit die Gartenarbeit nach dem Mondkalender organisiert und ist bekannt für ihren üppigen Geranienschmuck. Zudem hat sie Heilkräuter für sich und die Familie selbst angesetzt.

Heute lassen es die beiden ruhiger angehen. Erna Fürst liest akribisch die Neuburger Rundschau, täglich drei Stunden lang. Außerdem genießt das Ehepaar die Besuche ihrer inzwischen großen Familie bei sich im Haus. Die Feier zur Eisernen Hochzeit war bei Weitem größer als damals die Hochzeit. Mit dem Jubelpaar freuten sich die vier Kinder mit Familien, die sechs Enkelkinder und die sechs Urenkel.